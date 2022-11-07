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Haberler Denizli 1 hafta arayla aynı kaderi paylaştılar... Baba ile oğlun yürek burkan sonu...

1 hafta arayla aynı kaderi paylaştılar... Baba ile oğlun yürek burkan sonu...

Denizli'nin Tavas ilçesinde, tarlasını kontrol etmek için yola çıkan Mehmet Tatarca'nın (32) kullandığı motosiklet devrildi. Devrilmenin şiddetiyle çakıllı yola savrulan Tatarca, olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Tatarca'nın 66 yaşındaki babası Hüseyin Tatarca'nın da 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

07.11.2022, 10:48

Denizli'nin Tavas ilçesinde sepetli motosikletle tarlaya giden sürücü, motorun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Sürücünün babasının da 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

1 hafta arayla aynı kaderi paylaştılar... Baba ile oğlun yürek burkan sonu...

Kaza, Tavas ilçesi Garipköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 32 yaşındaki Mehmet Tatarca tarlasını kontrol etmek için sepetli motosikletiyle yola çıktı.

1 hafta arayla aynı kaderi paylaştılar... Baba ile oğlun yürek burkan sonu...

Tarla yolunda ilerlediği sırada sepetli motosikletle devrildi. Motosiklet sürücüsü devrilmenin etkisiyle savrularak çakıllı yola düşmesi sonucunda yaralandı. Çevreden kazayı gören vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tatarca'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

1 hafta arayla aynı kaderi paylaştılar... Baba ile oğlun yürek burkan sonu...

Tatarca'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Tatarca'nın 66 yaşındaki babası Hüseyin Tatarca'nın da 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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