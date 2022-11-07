1 hafta arayla aynı kaderi paylaştılar... Baba ile oğlun yürek burkan sonu...

Tatarca'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Tatarca'nın 66 yaşındaki babası Hüseyin Tatarca'nın da 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.