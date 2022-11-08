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Haberler Denizli Asker eğlencesi dönüşü kazaya kurban gitti

Asker eğlencesi dönüşü kazaya kurban gitti

8.11.2022

Asker eğlencesi dönüşü kazaya kurban gitti
DENİZLİ Tavas'ta asker eğlencesinden dönen 32 yaşındaki Mehmet Tatarca, kullandığı sepetli motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Tavas ilçesi Garipköy mahallesinde meydana geldi. 32 yaşındaki Mehmet Tatarca, asker eğlencesine katıldıktan sonra evine dönmek için sepetli motosikletiyle yola çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen Tatarca'nın kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Savrularak çakıllı yola düşen sürücü ağır yaralandı. Çevreden kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tatarca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

■ SEBAHATTİN ALP
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