Denizli’de bir kişi ağrı şikayetiyle hastaneye gitti 6 kiloluk tümör çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalışan Adem Tatık, sağ göğüs bölgesinde şişlik ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Aydoğmuş tarafından Tatık'ın yapılan kontrolünde sağ göğüs kafesi yan tarafında kötü huylu tümör olduğu tespit edildi. Tatık, Prof. Dr. Ümit Aydoğmuş, Dr. Güldane Sarıoğlu, Dr. Mustafa Mekeci ve Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Arpacı'dan oluşan ekip tarafından ameliyata alındı. Tatık'ın vücudundan 29 santimetre çapında 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyatın ardından Tatık, sağlığına kavuştu.





Prof. Dr. Aydoğmuş, hastanın yapılan tetkiklerinde 'Ewing Sarkom' adı verilen kötü huylu bir tümör belirlediklerini ifade ederek, "Göğüs kafesinde 5 kaburgadan dışarı doğru taşmıştı. Ameliyatta 5 kaburgayla birlikte kitle ve kitlenin kapladığı sağ diyafragması çıkarıldı. Kaburgalar yerine yapay göğüs duvarı oluşturuldu ve diyafragma çıkarılması nedeniyle oluşan açıklık yama ile tamir edildi. Çıkan kitle yaklaşık 6 kilo ağırlığındaydı. Yapılan geniş ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu.

Bu tür geniş ameliyatlar deneyimli merkezlerde başarıyla tamamlanabilmektedir. Hastamızın şansı kitlenin büyük boyutuna rağmen bulunduğu bölge dışına sıçrama yapmamasıydı. Hastamız aracılığıyla vatandaşlarımıza göğüs kafesindeki ağrıları hafife almamalarını, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatalım" diye konuştu.