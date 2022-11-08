Koyunlarını beslemek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Olay, Serinhisar Mahallesine bağlı Ayaz Mahallesi Kazan Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Serinhisar - Acıpayam yoluna yakın bir noktada bulunan arazide koyun otlatan 60 yaşındaki Halil Çıray, hayvanlarının yemesi için yaprak çırpmak istedi.

Çıktığı badem ağacında elindeki sopa ile dalları çırparken dengesi kaybeden Çıray, ağaçtan düşmesiyle birlikte olay yerinde hayatını kaybetti.





KOMŞUSU FARK ETTİ

Halil Çıray'a ait kuzuları başı boş halde gören komşusu, şüphelenip ağacının altına geldiğinde Halil Çıray'ı hareketsiz bir halde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil Çıray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 4 çocuk babası Çıray'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.