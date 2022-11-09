Biber közlerken binayı ve kendilerini yaktılar

DENİZLİ'DE iki katlı evin çatı katında biber közleyen çift az daha canından olacaktı. Büyüyen alevleri söndürmeye çalışırken yüzü yanan adam hastaneye kaldırılırken, fenalık geçiren eşine de sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, Pamukkale'ye bağlı Karşıyaka mahallesinde yaşandı. İki katlı evin çatı katına çıkan Aziz A. (65), kahvaltı için biber közlemeye başladı.

Tam bu esnada sıçrayan alevler yangına yol açtı. Dumanları gören komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevleri söndürmeye çalışan Aziz A'nın yüzü yandı, eşi Cemile A. ise fenalaştı. Çift sağlık ekiplerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP