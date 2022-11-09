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Haberler Denizli Denizli'de eşini silahla ağır yaralayıp hastane önüne bırakan kişi intihar etti

Denizli'de eşini silahla ağır yaralayıp hastane önüne bırakan kişi intihar etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşini silahla ağır yaralayıp hastane önünde bırakıp uzaklaşan kişi, yaşamına son verdi.

AA

09.11.2022, 20:27

Denizli’de eşini silahla ağır yaralayıp hastane önüne bırakan kişi intihar etti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlbade Mahallesi'nde otomobilde hareketsiz bir kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince başından tabancayla vuruşmuş halde bulunan V.Ü. (46) kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

V.Ü'nün yanındaki tabancayla intihar ettiği, ayrıca bugün sabaha karşı eşi A.Ü'yü (45) Sümer Mahallesi'ndeki evinde yaşanan tartışmanın ardından aynı silahla yaralayıp Servergazi Devlet Hastanesi önünde bulunan durakta indirip bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, çiftin 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan oto gaz sistemleri tamirciliğiyle uğraştığı belirtilen V.Ü'nün dün bir müşterisine ait araçla iş yerinden ayrıldığı, araçla ilgili çalıntı ihbarında bulunulduğu iddia edildi.

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