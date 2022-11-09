Rize’de çay eksperliği yapan kadın Denizli’de taksi şoförü oldu

Demirel, her iş gibi taksiciliğin de zorlukları olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:

"Ama güzel bir iş, ben bu işi sevdim. İnsanlarla konuşmayı, sohbet etmeyi, yeni insanlar tanımayı ve işimi seviyorum. Taksiciliğe bundan sonraki yıllarda da devam edeceğim. İlk başladığım zamanlarda bilmediğim bir sektör olduğu için kafamda sorular vardı. Korkularım çok oldu ama hepsini yendim. Gelen tepkiler çok güzel."