Denizli’de feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Akhalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kontrolden çıkan otomobil, Akhalan rampasına yakın noktada uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Mehmet A. ve Ömer Ç.'yi yaralı olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Uzun uğraşlar sonucu yaralılar uçurumdan yola getirilerek hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonrada araç vinç yardımıyla alınarak otoparka götürüldü. Öte yandan; hastanede tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.