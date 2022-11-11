Önce eşini silahla vurdu sonra kendi canına kıydı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, oto tamirciliği yapan Veli Ügdül (46), iddiaya göre, çıkan tartışma sonrası eşi Aysel Ügdül'ü (45) otomobilde ensesinden ve bacağından vurdu. Ügdül, ağır yaraladığı eşini Servergazi Devlet Hastanesi önündeki otobüs durağında otomobilden indirip, kaçtı. Yaralı Aysel Ügdül'ü görenler acil servisten yardım istedi ve talihsiz kadın yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, Veli Ügdül'ü aramaya başladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Polis, Ügdül'ü ararken, öğle saatlerinde İlbade Mahallesinde bir otomobilin içinde bir kişinin başından vurulduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan otomobildeki kişinin aranan Veli Ügdül olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden Veli Ügdül'ün, eşini yaraladığı tabancayla kendini de başından vurduğu belirlendi. Veli Ügdül'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yoğun bakımda tedavi altına alınan Aysel Ügdül'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, çiftin 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP