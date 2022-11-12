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Haberler Denizli Denizli'de korkunç kaza! Kamyonla çarpışan araç hurdaya döndü

Denizli'de korkunç kaza! Kamyonla çarpışan araç hurdaya döndü

Denizli'nin Çameli ilçesind meydana gelen olayda, tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

12.11.2022, 10:00

Denizli’de korkunç kaza! Kamyonla çarpışan araç hurdaya döndü

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çameli - Fethiye karayolu Yunuspınarı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre; İsmail Karnak yönetimindeki 20 KS 404 plakalı tomruk yüklü kamyon ile Adem Derin yönetimindeki 20 E 0989 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobildeki Adem Derin ve Fatmana Derin yaralandı.

Büyük maddi hasar meydana gelen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansa alınan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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