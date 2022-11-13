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Haberler Denizli Denizli’deki kazada üç kişi tedavi altında

Denizli’deki kazada üç kişi tedavi altında

13.11.2022

Denizli’deki kazada üç kişi tedavi altında

DENİZLİ Çameli'nde tomruk yüklü kamyonun otomobille çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İ.K'nin kullandığı 20 KS 404 plakalı tomruk yüklü kamyon, Yunuspınarı mahallesinde A.D. idaresindeki 20 E 0989 plakalı otomobile çarptı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü A.D. ile eşi F.D. ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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