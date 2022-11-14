Merkezefendi Belediyesi’ne mesai ve yıllık izin uyarısı

SAYIŞTAY tarafından Denizli'nin CHP'li Merkezefendi Belediyesi'ne gerçekleştirilen 2021 yılı denetimlerinin raporu yayımlandı. Raporda, işçilere yasal süreyi aşacak şekilde fazla mesai yaptırıldığı, ayrıca yıllık izinlerin yasaya uygun olarak kullandırılmadığı belirtildi. Yapılan incelemede belediyede görev alan kadrolu 43 işçiden 12'sinin 100 ile 200 gün arasında, 7'sinin 200 ile 300 gün arasında, 4'ünün 300 ile 400 gün arasında, 4'ünün de 400 günden fazla kullanmadığı izinlerinin olduğunun belirlendiği bilgisine yer verildi. Bu bölümün sonunda "Belirtilen mevzuat hükümler ve yapılan açıklamalar çerçevesinde belediyede çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerinin, mevzuata uygunluk ve belediyeye ek mal külfet getirmemesi amacıyla biriktirilmeden, zamanında ve düzenli olarak kullandırılması sağlanmalıdır" değerlendirmesi yapıldı.



■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER