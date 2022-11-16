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Haberler Denizli Denizli'de korkunç kaza! Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Denizli'de korkunç kaza! Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen kaza tır ile otomobilin çarpışması üzerine gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Ali Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan Ahmet Yıldırım yaralandı.

AA

16.11.2022, 16:07

Denizli’de korkunç kaza! Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Denizli'nin Çivril ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İ.Ç'nin kullandığı 20 AFF 148 plakalı tır, Karabedirler Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Ali Coşkun (65) yönetimindeki 64 AAJ 811 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada otomobilde bulunan Ahmet Yıldırım (71) yaralandı. Yıldırım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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