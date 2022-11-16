  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Denizli ve bölgesinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

İHA

16.11.2022, 15:16

Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın bölgede yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediyor.

Bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA