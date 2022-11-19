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Haberler Denizli Yaşlı kadın alevlerin arasında can verdi

Yaşlı kadın alevlerin arasında can verdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan çıkrığı iddia edilen ev yangınında, alevlerin arasında kalan 79 yaşındaki kadın yanarak feci şekilde can verdi.

İHA

19.11.2022, 17:46

Yaşlı kadın alevlerin arasında can verdi

Yangın, Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hayriye Aysel'e (79) ait bir evde ısınmak için yakılan sobadan kaynaklandığını ileri sürülen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Acıpayam itfaiyesinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, içeri giren ekipler Hayriye Aysel'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Yanarak can veren Aysel'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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