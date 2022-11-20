Refüje çıkan araç takla attı: 1 ölü

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kale-Muğla Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen İsmail. E. (46) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti sağlanamayan otomobil önce zikzaklar çizerek savruldu sonra ise orta refüje çıkarak takla attı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu konumunda bulunan Erhan Mustak'ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü İsmail E. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP