  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de takla atarak ters duran otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Denizli'de takla atarak ters duran otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan araç takla attı. Ters duran otomobilde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekibi tarafından güçlükle çıkarıldı.

21.11.2022, 13:01

Denizli’de takla atarak ters duran otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki E.B. idaresindeki 43 KC 045 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Zikzaklar çizerek savrulan otomobil yoldan çıkıp, takla attıktan sonra ters dönerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekibi araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak, sağlık ekibine teslim etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası maddi hasar oluşan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA