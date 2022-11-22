Komşu kavgasında kan aktı

DENIZLI'DE daha önceden aralarında husumet olan komşuların kavgasında bıçaklar konuştu. Bir gencin yaralandığı kavganın ardından birbirlerine tehdit ve hakaretler savuran öfkeli kalabalık, güçlükle sakinleştirildi. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında sık sık tartışma olduğu öğrenilen komşu iki aile, önceki gece saatlerinde yine tartışmaya başladı. Evleri karşı karşıya olan komşuların sözlü tartışması kavgaya dönüştü.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

ORTALIĞIN savaş alanına döndüğü kavgada Hikmet Ç. sırtından ve kalçasından çok sayıda bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan genci yakınları evin bahçesine alarak kavgaya devam etti. Güvenlik güçlerinin sokağa geldiğini gören grubun dağılarak kaçışmasının ardından yaralı genç için zamanla mücadele verildi. Ailenin bağırışları arasında kan kaybeden genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası güvenlik güçleri aileleri ayırabilmek için yoğun mücadele sarf etti. Beddualar edip intikam alacaklarını söyleyen aileler, güçlükle sakinleştirildi. Bölgede yapan olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi.

SEBAHATTİN ALP