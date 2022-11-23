DENİZLİ'DE proje çerçevesinde motor geliştirmek isteyen arkadaşına yardım eden çocuk, benzinin alev alması sonucu yandı. Vücudunda derin yanıklar olan çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Olay, 20 Kasım 2022 pazar günü Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesinde meydana geldi.

BODRUM KAT İNCELENDİ

EDİNİLEN bilgiye göre, arkadaşı E.Ç.'nin proje çerçevesinde geliştirdiği motosikletin yapımına yardım etmek isteyen Egemen Terk (13), bodrum kata inerek arkadaşıyla buluştu. Burada motosikletin yapımına devam eden çocuklar plastiği ısıtmak isterken benzin alev aldı. BU esnada Egemen Terk, yanan kıyafetleriyle beraber alevlerin içinde kaldı. Alevleri söndürmeye çalışan E.Ç.'nin bağırış sesleri üzerine apartman sakinleri alev alev yanan çocuğa müdahale ederek yangını söndürdü. Vücudunda derin yanıklar oluşan Terk, acı içinde ambulansın gelmesini bekledi. Küçük çocuk vatandaşların gözyaşları içinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise bodrum katta incelemeler yaparak olay anında bulunan E.Ç.'nin ifadesine başvurdu.

ÇOCUĞU İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

AĞIR yaralı olarak hastaneye kaldırılan Egemen Terk, önceki gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Gözyaşlarına boğulan aileden baba Tamer Terk'in saatler öncesinden yaptığı, "Oğlum Egemen için dualarınızı esirgemeyin" paylaşımı ise görenleri duygulandırdı

SEBAHATTİN ALP