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Haberler Denizli Çiftçilerin kabusuna ‘Yarasa avı' operasyonu! 8 faili meçhul olay aydınlatıldı

Çiftçilerin kabusuna ‘Yarasa avı' operasyonu! 8 faili meçhul olay aydınlatıldı

Denizli’de Buldan ve Güney'de hırsızlık olaylarına karşı, JASAT’ın Yarasa Avı Operasyonu ile azılı kaçtığı araçta yakalandı. Gözaltına alınan şahısla ile beraberinde 8 faili meçhul olay aydınlatıldı. Operasyon sonucu suç makinesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

24.11.2022, 16:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022, 16:21

Çiftçilerin kabusuna ‘Yarasa avı’ operasyonu! 8 faili meçhul olay aydınlatıldı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen faaliyetler çerçevesinde; Buldan ve Güney ilçelerinde meydana gelen bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayları ile ilgili olarak şüphelinin yakalanması için jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Buldan ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yarasa Avı Operasyonuyla harekete geçti. Ekipler yaptığı detaylı çalışması sonucu hırsızlık olaylarının 17 ayrı suç kaydı bulunan 37 yaşındaki İbrahim K.'nin yaptığı tespit edildi.



Harekete geçen ekipler şüphelinin bindiği arabanın peşine düştü. Operasyon sonucu durdurulan araçta şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Tarladan çiftçilere ait güneş enerji paneli, jeneratör, tarım aletleri gibi malzemelerin çalan hırsız, ifadesin sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. JASAT böylelikle 8 faili meçhul olayı aydınlığa kavuşturdu.

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