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Haberler Denizli Polise kapısını açmayıp kontrol noktasından kaçtı

Polise kapısını açmayıp kontrol noktasından kaçtı

26.11.2022

Polise kapısını açmayıp kontrol noktasından kaçtı

DENİZLİ Pamukkale'de, gece saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, araçları kontrol ettiği sırada 03 BB 788 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Uygulama noktasına 20 metre kala duran otomobilin sürücüsü, otomobilinin kapısını ve camını açmadı. Sonrasında ise gaza basarak kaçmayı başardı. Aracın peşine düşen ekipler herhangi bir ize rastlayamazken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Uygulama noktasından kaçan sürücünün aracı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

SEBAHATTİN ALP

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