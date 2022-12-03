Hatice’nin ailesi, alkollü sürücüye tutuklama bekliyor

DENİZLİ'DE öğretmen olma hayalleri kurarken 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Hatice Bilaloğlu'nun ailesi hukuk mücadelesi başlattı. 20 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, İbrahim Ş. kazanın ardından kaçmış, kısa sürede yakalanmıştı. Sürücünün 1.4 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Doktorların bütün çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşen Hatice Bilaloğlu'nun organlarını ailesi bağışladı. Cinayet gibi kazada kızlarını kaybeden aile, 3. duruşmada serbest kalan sürücü için verilen karara tepki gösterdi. Üst mahkemeye başvuran anne Fatma ve baba Ercan Bilaloğlu, kızlarının ölümüne sebep olan alkollü sürücünün tutuklanmasını bekliyor.



■ SEBAHATTİN ALP

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