Kocasının silahla vurup hastane önüne attığı kadın taburcu oldu

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde 09 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen olayda; Veli Ügdül (46), sabah saatlerinde tartıştığı eşi A.Ü.'yü silahla yaraladıktan sonra Servergazi Devlet Hastanesi'nin önüne geldi. Burada yaralı eşini araçtan indiren Ügdül, arkasına bakmadan kayıplara karıştı. Bacakları ve omzundan kurşunların hedefi olan kadın tedavi altına alındı.



Konu ile ilgili çalışma başlatan ekipler cani kocanın peşine düştü. Aynı günde saat 13.00 gibi Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesinde bulunan işlek yolda ihbara giden ekipler, Ügdül'ün otomobilde kafasına ateş ederek hayatına son verdiğini belirledi.





Aradan geçen süre zarfından 2 çocuğu olduğu öğrenilen çiftten A.Ü.'nün tedavisi tamamlandı. Geçtiğimiz günler sağlıklı bir şekilde taburcu edilen A.Ü., eşinin ölüm haberini ise psikolog tarafından hastanede aldığı öğrenildi.