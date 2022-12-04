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Haberler Denizli Denizli'de kahreden son! Ölüm halı saha maçında yakaladı

Denizli'de kahreden son! Ölüm halı saha maçında yakaladı

Denizli'de arkadaşları ile beraber halı sahada maç yaptığı sırada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen 38 yaşındaki Ömer Şenşahin hayatını kaybetti.

04.12.2022, 10:11

Denizli’de kahreden son! Ölüm halı saha maçında yakaladı

Denizli'de yaşayan Ömer Şenşahin (38), arkadaşlarıyla beraber halı sahada buluşarak futbol oynamaya başladı. Burada bir süre sonra Şenşahin, kalbini tuttuktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından Şenşahin, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kötüye giden ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenşahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cansız beden otopsi işlemlerinin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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