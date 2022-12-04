Denizli’deki TOKİ camisine şehit Arıkan’ın adı verildi

TOKİ'NİN, Denizli Çal ilçesinde yaptığı camiye 6 yıl önce şehit edilen Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın ismi verildi. 18 Eylül 2017 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada uzman çavuş Muhammet Arıkan şehit olmuştu. 25 yaşında şehit düşen uzman çavuş Arıkan, Bayıralan Mahallesi'ne defnedilmişti.

Şehit Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Camisi'nin açılışı sade bir törenle yapıldı. Açılışa şehidin ailesi ve yakınları ile Kaymakam Mert Çanga, Belediye Başkanı Fethi Akcan, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Mert Çanga, "TOKİ tarafından Çal'a yaptırılan cami Çal'a yakıştı. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

SEBAHATTİN ALP