Denizli’de terör operasyonu: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Denizli genelinde DEAŞ ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik "Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama" faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.



Ayrıca, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalandı. Şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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