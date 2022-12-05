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Haberler Denizli Denizli’de terör operasyonu: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Denizli’de terör operasyonu: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Denizli’de düzenlenen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Gerçekleştirilen DEAŞ ve FETÖ operasyonunda, yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

05.12.2022, 16:24

Denizli’de terör operasyonu: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı
Denizli genelinde DEAŞ ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik "Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama" faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Ayrıca, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalandı. Şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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