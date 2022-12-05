Kardeşinin organları 2 kişiye kendisi de eşine hayat verdi

Denizli'de, geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kardeşi Mehmet Çelen'in organlarını bağışlayıp, organ bekleyen 2 kişinin sağlığına kavuşmasını sağlayan Elif Çağdaş (26), 1 yıl sonra da böbrekleri iflas eden eşi Hamdi Çağdaş'a (40) böbreğini vererek tekrar hayata dönmesini sağladı. Kardeşinin başkalarına, kendisinin ise eşine hayat verdiğini söyleyen Elif Çağdaş, "Eşimin gözlerimin önünde eriyip gitmesine razı gelemezdim. Böbreğimi bağışladım. Organ bağışlamak çok güzel bir duygu, şu an çok iyiyiz" dedi. Hamdi Çağdaş ise "Kayınbiraderim kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı. Ben de böbrek hastasıydım. Böbreklerim iflas edince eşim, düşünmeden böbreğini bana verdi. Ona bir hayat borçluyum. Kardeşi başkalarına eşim de bana hayat verdi" diye konuştu.



■ SEBAHATTİN ALP

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