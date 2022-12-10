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Haberler Denizli Denizli'de dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kendilerini jandarma olarak tanıttıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla Denizli ve Burdur'da yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA

10.12.2022, 16:39

Denizli’de dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Çal ilçesinde yaşayan M.K'yi (74) telefonla arayıp kendilerini jandarma olarak tanıtan zanlılar, "Evinizde çalıntı altın var kontrol edeceğiz" diyerek ziynet eşyalarını istedi.

Evine gelen şüphelilere yaklaşık 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim eden M.K, dolandırıldığını anlayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin tespiti için 146 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 236 saatlik görüntüyü inceledi.

Ayrıca iki şüphelinin döviz bürosunda para bozdurduğu anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şüpheliler, A.D. (39), A.A. (47), Z.A. (43) ile S.A. (23) Denizli'de, A.C. (27) ve B.E. (21) ise Burdur'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlıların 2 Şubat'ta Uşak'ın Eşme ilçesinde aynı yöntemle Z.K'yi de yaklaşık 60 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D, A.C, Z.A. ve A.A. tutuklandı. S.A. ve B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ziynet eşyaları teslim edilen M.K, jandarma personeline teşekkür edip sarılarak gözyaşı döktü.

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