Hem kefen parasını hem emekli maaşını çaldılar! Sahte jandarma gerçek jandarmadan kaçamadı!

ÇAY KOY BİZİ BEKLE DEMİŞLER

Jandarmanın kısa sürede suçluları bulmasının ardından dolandırılan yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Haberi aldığı jandarmaya sarılan ve ekiplere teşekkür eden yaşlı kadın, "Beni aradılar hırsızlık işlendiğini söyledi. Sonra gelip kapıyı açtılar, arkamdan geldi. Postacı gelince saklandı. Postacının pencereye koyduğu parayı bile aldılar. Bana sakın dışarı çıkma dedi ve bende korkudan çıkamadım. Köyün dışında paranın fotokopisini çekecekler çay koy dedi. Çayları yaptım ne gelen oldu nede giden, 12 yıllık birikimimi aldılar" dedi.