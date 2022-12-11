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Haberler Denizli Denizli'de soba bacasından çıkan yangın evi küle çevirdi

Denizli'de soba bacasından çıkan yangın evi küle çevirdi

Denizli’nin Güney ilçesinde müstakil evin soba bacasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Ev ise kullanılmaz hale geldi.

İHA

11.12.2022, 16:22

Denizli’de soba bacasından çıkan yangın evi küle çevirdi

Yangın, Güney ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 32. sokakta Meryem Erovalı'ya ait evde bulunan soba bacasından yangın çıktı. Yangının kısa sürede evi kaplaması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangını söndürmek için hızlıca çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ev ise kullanılmaz hale geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ev yangınında maddi hasar oluştu.

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