Denizli’de üzüm yüklü minibüsteki aile faciadan döndü; 8 yaralı

Kaza, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa karayolu üzerinde Alaşehir istikametine doğru seyir halinde olan Ali B. (39) idaresindeki üzüm yüklü 20 AID 707 plakalı minibüs, kontrolden çıkması sonucu zikzaklar çizerek yol kenarındaki araziye devrildi. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, yaralıların kurtarılması için diğer sürücüler seferber oldu.







İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, üzümlerin etrafa dağıldığı kazada sürücü Ali B., Hüseyin B., Sevim B., Semra B. ile Ayşe S., Özgür S., Neslihan Nehir S. ve Cansu S.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. Hurdaya dönen araç ise otoparka çekildi. Yaralılarının durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.