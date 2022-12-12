Yenicekent’in yol çilesi bitti

Denizli'nin önemli ihracat merkezlerinden biri olan Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nin yol çilesi Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması ile sona erdi. 3 bin 200 metrelik yolda yapılan sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yenicekent'in ihracat yapan bir mahalle olması sebebiyle özellikle kamyon, TIR gibi ağır vasıta araçların burada yoğun bir trafik oluşturduğunu söyledi.



ARTIK DAHA GÜVENLİ

BAŞKAN Zolan, "Buldan ve Manisa'ya giden 3 kilometrenin üzerindeki mesafe gerçekten dar, arkası görünmeyen eğim ve sıkıntı oluşturan bir güzergahtı. Trafik kazaları ile maalesef birçok vatandaşımızın yaralanmasına ya da vefat etmesine neden oluyordu. Hemşerilerimizin bu yolla ilgili talebine, biz de 'söz' vermiştik. Çok şükür, genişletip daha güvenli ve konforlu hale getirdiğimiz 3200 metrelik yolumuzu sıcak asfaltla buluşturuyoruz" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

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