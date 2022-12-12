  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Yenicekent’in yol çilesi bitti

Yenicekent’in yol çilesi bitti

12.12.2022

Yenicekent’in yol çilesi bitti
Denizli'nin önemli ihracat merkezlerinden biri olan Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nin yol çilesi Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması ile sona erdi. 3 bin 200 metrelik yolda yapılan sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yenicekent'in ihracat yapan bir mahalle olması sebebiyle özellikle kamyon, TIR gibi ağır vasıta araçların burada yoğun bir trafik oluşturduğunu söyledi.

ARTIK DAHA GÜVENLİ
BAŞKAN Zolan, "Buldan ve Manisa'ya giden 3 kilometrenin üzerindeki mesafe gerçekten dar, arkası görünmeyen eğim ve sıkıntı oluşturan bir güzergahtı. Trafik kazaları ile maalesef birçok vatandaşımızın yaralanmasına ya da vefat etmesine neden oluyordu. Hemşerilerimizin bu yolla ilgili talebine, biz de 'söz' vermiştik. Çok şükür, genişletip daha güvenli ve konforlu hale getirdiğimiz 3200 metrelik yolumuzu sıcak asfaltla buluşturuyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA