Babasını dövmeye gelen iki kişiyi bıçakla yaraladı

DENİZLİ'DE 15 yaşındaki çocuk, yol verme meselesinden tartıştıkları babasını darp etmek isteyen 4 gençten ikisini bıçakladı. Olay, Merkezefendi Kayalar mahallesinde yaşandı. Kayalar Toplu Konutları'ndaki işyerine giden esnaf Hasan E. (50), trafikte karşılaştığı gençlerle yol verme yüzünden tartıştı. Ardından 2 genç, yanlarına 2 arkadaşlarını da alarak Hasan E'nin dükkanına geldi. İşyerinin camlarının kırılıp etrafı dağıtan gençlerden babasını korumaya çalışan D.E. (15), eline aldığı bıçakla Mustafa H. ile Kaan T'yi kasıklarından bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

SEBAHATTİN ALP