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Haberler Denizli Motor tutkunu Kemal’in yaşam savaşı

Motor tutkunu Kemal’in yaşam savaşı

15.12.2022

Motor tutkunu Kemal’in yaşam savaşı

DENİZLİ'NİN Serinhisar ilçesinde motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralanan 13 yaşındaki Kemal Tangı, yoğun bakımda yaşama tutunmaya çalışıyor. Kaza 7 Aralık'ta Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan mahallesinde meydana geldi. Yatağan'dan Serinhisar Cumhuriyet mahallesine gitmek için motosikletiyle yola çıkan Kemal Tangı (13), seyir halindeyken kontrolünü kaybederek yere düştü.

Olayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. 7 Aralık'tan itibaren yoğun bakımda tedavisi süren Kemal Tangı, bu süreçte iki kez beyin ameliyatı geçirdi. Uyutularak tedavisine devam edilen Tangı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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