  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! İş hanının 7. katından beton zemine çakıldı

Denizli'de korkunç olay! İş hanının 7. katından beton zemine çakıldı

Denizli Merkezefendi'de bulunann bir iş hanının 7. katından bir kadın düştü. 23 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadının önce otomobilin üzerine ardından beton zemine düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

16.12.2022, 16:30

Denizli’de korkunç olay! İş hanının 7. katından beton zemine çakıldı

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'ndeki bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş hanın 7. katına çıkan Ziya Sidan (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü. Önce iş yerinin otoparkında park halindeki otomobilin üzerine daha sonra ise beton zemine düşen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.



İran uyruklu Ziya Sidan'ın düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, yerden kanlar içerisinde hareketsiz yatan Sidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede korku dolu anlar yaşayan vatandaşları uzaklaştıran ve güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde inceleme yapmasının ardından Sidan'ın cansız bedenini Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA