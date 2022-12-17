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Haberler Denizli Denizli'de ormandaki fotokapanı çalan hırsızlar pes dedirtti

Denizli'de ormandaki fotokapanı çalan hırsızlar pes dedirtti

Denizli Pamukkale'de doğal yaban hayatını ve özellikle ayıları izlemek için ormana kurulan fotokopanı arsız hırsızlar pes dedirtti. İhbar üzerine harekete geçen JASAT ekibi tarafından saklandıkları yerden kıskıvrak yakalandı.

İHA

17.12.2022, 15:47 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022, 16:53

Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gerçekleşen hırsızlık olayı pes dedirtti.

Denizli’de ormandaki fotokapanı çalan hırsızlar pes dedirtti

Denizli Orman İşletme Şefliği tarafından Cankurtaran Mevki ormanlık alanına yaban hayatı ve özellikle ayıları izlemek için kurulan fotokapanlar, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Denizli’de ormandaki fotokapanı çalan hırsızlar pes dedirtti

Fotokapanları yerinde bulamayan orman ekipleri durumu Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Denizli’de ormandaki fotokapanı çalan hırsızlar pes dedirtti

Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri ile Jandarma'nın Dedektifleri olan JASAT, hırsızlık olayını ayrıntılı olarak araştırmaya başladı.

Denizli’de ormandaki fotokapanı çalan hırsızlar pes dedirtti

Yapılan inceleme sonrası fotokapanları İsmail Y.(56) ile Kemal A. (28) isimli şahısların çaldığını belirledi.

Denizli’de ormandaki fotokapanı çalan hırsızlar pes dedirtti

Gerçekleşen operasyon ile birlikte iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada çaldıkları fotokapanlar bulundu ve tekrar Denizli Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.

Denizli’de ormandaki fotokapanı çalan hırsızlar pes dedirtti

Gözaltına alınan iki şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail Y. ile Kemal A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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