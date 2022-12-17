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Haberler Denizli Park halindeki 4 araca çarptıktan sonra arkasına bakmadan kaçtı

Park halindeki 4 araca çarptıktan sonra arkasına bakmadan kaçtı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde henüz olakası tespit edilemeyen otomobil, park halinde bulunan 4 araca çarptıktan sonra arkasına bakmadan kaçtı. Polis sürücüyü bulmak için soruşturma başlattı.

İHA

17.12.2022, 13:54 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022, 13:54

Park halindeki 4 araca çarptıktan sonra arkasına bakmadan kaçtı

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tokat Caddesi üzerinde henüz plakası ve kimliği tespit edilmeyen bir hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ilerlemeye devam etti. Hakimiyeti bir türlü sağlamayan araç, park halinde bulunan 4 farklı otomobile çarptı. Otomobillere çarparak hasar veren sürücü daha sonra arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle çıkan sese bakan otomobil sahipleri neye uğradıklarını şaşırdı. Hemen evlerinden aşağıya inen park halindeki otomobil sahipleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Maddi hasarın oluştuğu araçların sahipleri, kaçan sürücüden şikayetçi olurken, ekipler ise park halindeki 4 otomobile çarpıp kaçan ticari araç sürücüsünün bulunması ve yakalanması için soruşturma başlattı.

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