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Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Denizli'de korkunç olay: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda Murat Tortop, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası ekiplere haber veren zanlı gözaltına alındı.

AA

18.12.2022, 08:43

Denizli’de korkunç olay: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Murat Tortop, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise olayı haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hemşire olduğu öğrenilen Tortop'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

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