  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Fiyatı eti geçti! Dokunmak 15, fotoğraf çekilmek 20 lira oldu

Fiyatı eti geçti! Dokunmak 15, fotoğraf çekilmek 20 lira oldu

Denizli'de bu yıl sağanak yağışların artmasıyla mahsuller berekelendi. Çameli ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen çıntar, birçok vatandaşın ekmek teknesi oldu. Pazar tezgahlarında çokça yerini alan çıntarın fiyatı eti geçince, pazarcı esnafı yazdığı etiketle dikkatleri çekti.

İHA

19.12.2022, 14:08 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022, 14:10

Fiyatı eti geçti! Dokunmak 15, fotoğraf çekilmek 20 lira oldu

Bu yıl yağışların geç gelmesiyle geciken çıntar sezonu, son günlerde sağanak yağışların artmasıyla birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda bereketlendi. Kilosu 140 ile 180 TL arası değişen, lezzetiyle eti aratmayan çıntar için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, şifa kaynağını toplamaya çıkıyor. Özellikle son bahar mevsiminde yüksek kesimlerde bolca yetişen mantarı satan vatandaşlar, adeta bayram yapıyor. Tadı kadar sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çeken çıntara her geçen gün talep artıyor.


Çameli'nin ilçesine bağlı Belevi Mahallesi çıntar toplayarak geçimin önemli bir kısmını sağlayan vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıntar aramaya koyuldu. Ormanlık alanlarda bitki örtüsünün altında çıntar arayanlar, yaklaşık 50 kilo çıntar topladı. Topladıkları çıntarları tezgahlara dizen satıcılar, yaptığı hareketle hem şaşırttı hem de güldürdü. Satıcılar, tezgahtaki çıntarların üzerine "Dövizlerle dokunmak 15 TL, koklamak 20 TL, fotoğraf çektirmek 25 TL" ve "kilosu 150 TL" yazarak dikkat çekmeye çalıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA