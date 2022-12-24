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Haberler Denizli Denizli'de feci kaza! Kepçe ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Denizli'de feci kaza! Kepçe ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Denizli'de meydana gelen kazada kepçe ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada araca sıkışan 2 kişi uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

İHA

24.12.2022, 09:06

Denizli’de feci kaza! Kepçe ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.K. idaresindeki 20 AL 975 plakalı otomobil ile kepçe çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yolcuyu kurtarmak için zamanla mücadele verildi.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfiaye ekipleri ilk olarak yolcu kısmındaki Ü.K.'yi çıkardıktan sonra uzun uğraşlar sonucu sürücüyüde kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç otoparka çekildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü, kepçe sürücünün ise gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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