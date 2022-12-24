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Haberler Denizli Önce göğsünden bıçakladı sonra kendini ihbar etti! Genç kız üvey baba katili olacaktı!

Önce göğsünden bıçakladı sonra kendini ihbar etti! Genç kız üvey baba katili olacaktı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı üvey babası Hüseyin S.'yi (47) göğsünden bıçaklayan M.U.Ş. (19) 112'yi arayarak kendini ihbar etti. Suçunu itiraf eden genç kız gözaltına alınırken, üvey baba bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA

24.12.2022, 10:04

Denizli'de üvey babasını apartta göğsünden bıçaklayan genç, öz annesi tampon yaptığı sırada kendini ihbar ederek ekiplere teslim oldu. Annenin gözyaşlarına boğuldu olayda, üvey babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Önce göğsünden bıçakladı sonra kendini ihbar etti! Genç kız üvey baba katili olacaktı!

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde meydana geldi.

Önce göğsünden bıçakladı sonra kendini ihbar etti! Genç kız üvey baba katili olacaktı!

Edinilen bilgiye göre; bulundukları apartta M.U.Ş. (19) ile üvey babası Hüseyin S. (47) arasından tartışma çıktı.

Önce göğsünden bıçakladı sonra kendini ihbar etti! Genç kız üvey baba katili olacaktı!

Çıkan tartışmayla beraber genç, üvey babasını öz annesinin yanında göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan kocasına tampon yapmaya çalışan anne zamanla mücadele ederken, genç 112'yi arayarak kendini ihbar etti.

Önce göğsünden bıçakladı sonra kendini ihbar etti! Genç kız üvey baba katili olacaktı!

BİLİNCİ KAPALI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kan kaybeden üvey babayı yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Önce göğsünden bıçakladı sonra kendini ihbar etti! Genç kız üvey baba katili olacaktı!

Pamukkale devriye ekipleri suçunu itiraf eden genci bıçakla beraber gözaltına aldıktan sonra ifadesini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri apartta çalışma gerçekleştirirken, olaya şahit olan annede gözyaşlarına boğuldu.

Önce göğsünden bıçakladı sonra kendini ihbar etti! Genç kız üvey baba katili olacaktı!

Hastaneye kaldırılan Hüseyin S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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