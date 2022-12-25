Denizli’nin gururu altın kızlar

DENİZLİ'DE iki genç kızın hayat hikayeleri filmlere konu olacak türden. Denizli'de Görme Engelliler Okulu'nda yolları kesişen Şeydanur Kaplan ile Berfin Altan'ın okulun GoalBall takımından Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu'na uzanan başarıları, 'Bravo kızlar' dedirtiyor.

HAYATLARI DEĞİŞTİ

ŞAMPİYONLUKLARI ile Denizli'nin gururları olan altın kızlar hedef büyüttü. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Şeydanur Kaplan ile Spor Bilimleri Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Berfin Altan'ın Goal- Ball takımına alındıktan sonra, hayatları değişti. Önce Şeydanur, sonra da Berfin emeklerinin ve calışmalarının karşılığını alarak milli formayı kaptı. Berfin Altan ve Şeydanur Kaplan 5-17 Aralık tarihleri arasında Portekiz'deki Dünya GoalBall Şampiyonası'na katıldı. Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren IBSA Goalball Dünya Şampiyonası finalinde birer gol atarak skora katkıda bulunan Şeydanur ile Berfin'li Goal- Ball Kadın Milli Takımı, Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu.

2024 VE 2028 HEDEFİ

BÖYLECE GoalBall Kadın Milli Takımı ilk kez dünya şampiyonu olarak altın madalya alma başarısını elde etti. Denizlili Şeydanur ile Berfin'in ortak hedefleri ise 2024 ve 2028'deki olimpiyatlara da katılarak, yeniden şampiyonluk yaşamak.

BÜYÜK BAŞARI

Goalball Kadın Milli Takımı, IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'nda 9 günde 10 maç yaptı. Takım, Cezayir'i 12-2, Danimarka'yı 10-4, Fransa'yı 11-1, Arjantin'i 13-3 ve Meksika'yı 11-1 yenerken, Kanada'ya 12-7 mağlup olarak gruptan ikinci çıktı. Çeyrek finalde ABD'yi altın gol uygulaması ile 5-4, yarı finalde ise İsrail'i 4-2 yenen milliler, hem Paris 2024 Olimpiyatları'na kota aldı hem de finale çıkarak Güney Kore'nin rakibi oldu. Güney Kore'yi 10-4 yenerek dünya şampiyonu oldular.

SEBAHATTİN ALP