Pes dedirten vurgun: Aynı motosikleti 84 kişiye, konteyneri 46 kişiye sattılar

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 160 mağdurun savcılığa yaptığı suç duyurusuyla ortaya çıktı. İddiaya göre kolay yoldan para kazanmayı hedefleyen liderliğini A.D. ve F.A'nın yürüttüğü bir çete, sahte profillerle açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden olmayan bir çok ürünü satışa çıkartıyordu.

"SİPARİŞİNİZ HAZIR, YÜKLEMEYİ BEKLİYORUM"

Ürünü beğenen müşterilerle pazarlığa oturan çete, alıcıyı etkilemek ve güven vermek amacıyla bir kaç dakika sonra nakliye firması kılığında arayarak siparişin yüklenmeye hazır olduğunu, ödeme dekontunu beklediğini bildiriyordu. İddiaya göre bu yöntemle çete; olmayan onlarca ürünü yüzlerce kişiye aynı anda sattı.

BANKA HESAPLARI AKRABALARDAN

Ödeme yöntemi için de akıl almaz bir plana başvuran A.D. ve F.A. komisyon karşılığında yakınlarına ait banka hesap numaralarını kullanıyorlardı.

ÜRÜNÜ GELMEYEN SAVCILIĞA KOŞTU

Satın aldıkları ürünlerin günlerce ellerini ulaşmadığını gören ve satıcılara bir türlü ulaşamayan yüzlerce mağdur, dolandırıldıklarını anlayıp savcılığa başvurdu.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şikayetler üzerine Balıkesir İlçesi'ne bağlı Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube MüdürlüğüDolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Liderliğini A.D. ve F.A.'nın yaptığı çetenin farklı illerde üyelerinin olduğunu tespit eden ekipler; Denizli, Afyonkarahisar ve Balıkesir'de bulunan 32 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda aralarında banka hesap bilgilerini kullandıran şüphelilerinde olduğu 31 kişi gözaltına alınırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 191 bin 350 TL nakit para, 140 Dolar, 200 Euro, 1 adet Kuru Sıkı Tabanca, 25 adet 9*19 mm fişek, 32 adet akıllı telefon, 2 adet tuşlu telefon, 16 adet sim kart, 2 Laptop, 2 adet harddisk, 2 adet flash bellek, 2 adet ajanda (Telefon numaraları ve hesap bilgilerinin yazılı olduğu),

1 adet pipe (Uyuşturucu Düzeneği) ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

ANNE, BABA VE OĞUL

Yapılan araştırmada A.D. ve F.A.'nın 2020 model akülü bir motorsikleti 12 bin 750 TL karşılığında 84 kişiye, prefabrik bir konteyneri ise 22 bin 500 liraya 46 kişiye sattığı ortaya çıkarken çete yöneticisi F.A.'nın anne D.A ve baba M.A. ile ortak hareket ettiği belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edilen örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen A.D. ,F.A. ,D.A, M.A ve 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.