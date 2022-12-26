Denizli’de yılbaşı öncesi aracını değiştirmek isteyenler oto pazarını akın etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesinde bulunan ikinci el otomobil pazarı, araç almak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Oto galericilik yapan birçok esnafın da otomobil satmak için geldiği pazar, yılbaşına günler kala son zamanlarda hiç olmadığı kadar yoğun olmaya başladı.





Binlerce kişiyi ağırlayan oto pazarı geç saatlere kadar kalabalık oluşturdu. Yaklaşan yılbaşı öncesinde aracını değiştirmek için vatandaşlar, burada akşam saatlerine kadar beklerken, bazı vatandaşlar ise yıl başına arabayla girme hayalini kuruyor.