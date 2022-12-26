Saliha kara kalemle hayata tutundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan doğuştan polinöropati hastası Saliha Karaduman (28), üniversitede moda tasarımı bölümü okuduktan sonra çalışma imkanı bulamadı. Rahatsızlığından dolayı ellerini kullanmakta zorluk çeken ve tek başına yürüyemeyen Karaduman, kara kalem resim çizmeye yoğunlaştı. Geçtiğimiz günlerde de Denizli büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret ederek bir portresini hediye eden Karaduman, "Okulum bittikten sonra maalesef evde kapalı kaldım.

Ben de kendimi çocukluk hayalim olan kara kalem resme adadım" dedi. Saliha'nın çok azimli olduğunu belirten anne Emine Karaduman ise, "Saliha kendi işini yapabilse, hayata karışsa morali daha iyi olur. Tek hayalim kızımın çalıştığını görmek" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP