Satılığa çıkardığı motosiklet sonu oldu! Evin bahçesine uçtu

Kaza, Denizli'nin Bekilli ilçesine bağlı Kutlubey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 2 hafta önce satılığa çıkardığı motosikletiyle seyir halinde olan Hacı Özdemir (65), henüz bilinmeyen nedenden dolayı kontrolü kaybetti.

Motosikletin evin bahçeye uçtuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cansız beden morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.