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Haberler Denizli Satılığa çıkardığı motosiklet sonu oldu! Evin bahçesine uçtu

Satılığa çıkardığı motosiklet sonu oldu! Evin bahçesine uçtu

Denizli'de 2 hafta önce motosikletini satışa çıkaran 65 yaşındaki adam, seyir halindeyken kontrolünü kaybederek bahçeye uçtu. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

İHA

26.12.2022, 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022, 10:19

Satılığa çıkardığı motosiklet sonu oldu! Evin bahçesine uçtu

Kaza, Denizli'nin Bekilli ilçesine bağlı Kutlubey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 2 hafta önce satılığa çıkardığı motosikletiyle seyir halinde olan Hacı Özdemir (65), henüz bilinmeyen nedenden dolayı kontrolü kaybetti.

Motosikletin evin bahçeye uçtuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cansız beden morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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