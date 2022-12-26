Şoke eden olay! 8 katlı apartı ateşe verdi, çıkıp odasına uyudu

GİRİŞİ DE ATEŞE VERİP KARŞIYA GEÇİP İZLEMİŞ

Saldırganın gayet tavırlarla hareket ettiğine işaret eden Pala, "Emniyette gidip görüntüleri izledikten sonra bu şahsın olduğunu gördük. Ekiplerle birlikte kaldığı apartta gittik ve karşımızda o kadar rahat tavırlar sergiliyordu ki; bunu ancak madde kullanan birisi yapabilirdi. Şahıs bir gün sonra serbest bırakıldı ve bu apartta 48 daire var. Bu dairelerde 130 yakın insan yaşıyor. İnsanlar aparttan çıkmasın diye her yeri ateşe veren şahsın bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Bu şahsın tekrardan bize aynı şeyleri yaşatmayacağını nereden bilebiliriz. Biz mağduruz ve şahsın tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.