Şoke eden olay! 8 katlı apartı ateşe verdi, çıkıp odasına uyudu

"APART ÇIKMADAN ÖNCE GİRİŞ BÖLÜMÜNÜ DE ATEŞE VERİP RAHAT BİR ŞEKİLDE AYRILIYOR"
Saldırganın kendileri gibi kapıda durumu izlediğini öğrenince büyük şok yaşadıklarını ifade bina sakini Rıdvan Pala, "48 kişilik bir aile apartımız var. Apartta kirada kalan bir adam, aracını park ettikten sonra eline soba jelini alarak içeri geliyor. Asansöre binip 8. katta çıkıyor. Bu en üst kattan başlayarak, aşağıya kadar tüm plastikleri, duvarları ve pencereleri soba jeli sürdükten sonra ateşe veriyor. Zemin katta bulunan elektrik panolarını yakıyor ve asansör boşluğundaki yer ile depoyu ateşe veriyor. Aparttan çıkmadan önce giriş bölümünü de ateşe verip rahat bir şekilde ayrılıyor. Bu durumu gören komşularımız, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürüldü ama bu şahıs kapının önünde bizle birlikte durumu izleyip bekledi. Tabi biz bu şahsın yaptığını bilmiyoruz" dedi.