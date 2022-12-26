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Haberler Denizli TIR ile servis aracı çarpıştı; Ölü ve yaralılar var

TIR ile servis aracı çarpıştı; Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde, TIR ile servis aracının karıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İHA

26.12.2022, 19:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022, 19:43

TIR ile servis aracı çarpıştı; Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde TIR ile servis minibüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iş çıkışı fabrikadan aldığı işçileri evlerine götürmekte olan servis minibüsü ile TIR'ın karıştığını kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların hastanelere sevk edilmesi için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

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