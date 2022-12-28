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Haberler Denizli TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

28.12.2022

TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

DENİZLİ Merkezefendi'de, fabrikadan aldığı 14 işçiyi evlerine götürmekte olan Mehmet A. idaresindeki minibüs, Ömer Y. kontrolündeki TIR'la kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere taşındı. Durumu ağır olan Sultan Sevinç, hastanede hayatını kaybederken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaralılardan Firdevs Ç.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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