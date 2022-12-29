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Haberler Denizli Tarlaya uçan minibüs bir gence mezar oldu

Tarlaya uçan minibüs bir gence mezar oldu

29.12.2022

Tarlaya uçan minibüs bir gence mezar oldu

DENIZLI'NIN Honaz ilçesinde minibüsün tarlaya uçtuğu kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaza, önceki gece Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Altıok Köz idaresindeki minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkardı. Sürücü Hakan Altıok Köz, Metin Hasret Köz (22) ve Ali Efendi Köz, Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Metin Hasret Köz, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SEBAHATTİN ALP

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